A pesar de ser una de los narradores peruanos más conocidos, Giancarlo Granda no siempre es bien tratado por los futbolistas, como sucedió hace algunos días en una discoteca de Lima.

Según contó el periodista deportivo, cuando decidió acercarse a saludar a un reconocido jugador de la Liga 1 en un club nocturno, este le respondió de mala forma y lo mandó a sacar de su box privado.

“Yo lo digo siempre: no tengo amigos futbolistas. Soy muy educado cuando me los encuentro; sin embargo, hace un par de días tuve un ‘temita’ con uno de ellos”, reveló el ‘Flaco’ a ‘Habla serio’.

Luego, ante la sorpresa de Mónica Delta y Santiago Gómez, los conductores, siguió: “Yo me acerqué a su lugar, él me saludó, pero -básicamente- me sacó de su box y yo me di media vuelta. Medio malcriado”.

Al ser preguntado por más datos del futbolista, Giancarlo Granda no quiso contar más, ya que “yo sólo los juzgo por lo que ellos hacen dentro de la cancha. Jamás hablo del jugador como persona”.





