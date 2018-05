Gian Piero Díaz dio detalles de la enfermedad que padece desde hace 35 años [FOTOS]

El conductor de Combate , Gian Piero Díaz , reveló en una entrevista que padece de migraña y psoriasis , pero que aprendió a convivir y controlar dichos males.

“Yo he sido movido de chiquito y tuve varias caídas. En una terminé con TEC (Traumatismo encéfalo craneano) moderado que me mandó a la clínica porque vino con vómitos y todo. La migraña me acompaña desde ahí, desde que tenía seis años. La migraña es parte de mi vida, tengo más de 35 años con migraña”, reveló Gian Piero al programa del doctor Tomás Borda.

“Yo tengo dos enfermedades heredadas, la migraña y la psoriasis. A mí el doctor me dijo que la única forma que se me quite ambas enfermedades es que me vuelva Barman en Jamaica. (risas)”, agregó.

Asimismo, el actor aseguró que su esposa también padece de migraña y por ello le ayuda a sobrellevar este mal.

“Mi esposa también sufre de migraña y, felizmente, solo una persona con migraña puede entender a otra persona con migraña. Yo estoy con migraña controlada, es decir con el efecto de la pastilla”, precisó.