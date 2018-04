Gian Piero Díaz: "Lo de ‘Esto es guerra’ es una pelea que cansa"

Gian Piero Díaz , quien promociona la película Sobredosis de amor en la que actúa junto a Gianella Neyra y Renzo Schuller, puso punto final a sus enfrentamientos con el reality ' Esto es guerra '.

¿Cómo tomas la buena acogida que tiene la película Sobredosis de amor?

Estamos felices. Los comentarios han sido positivos, el boca a boca está muy bueno e hicimos una campaña digital interesante. La gente sale contenta del cine con una comedia romántica.

¿Cómo se animaron, con Renzo Schuller, a darse un beso en el filme?

Ya estamos bien compenetrados con Renzo y es intenso (risas). Somos amigos y profesionales. En la historia somos tres amigos que amanecemos en la misma cama (luego de una noche de alcohol) y a raíz de eso hacemos muchas cosas por averiguar qué pasó.

¿Se animarían a hacer una segunda película?

Estamos en eso. Primero queremos salir de todo lo que es Sobredosis de amor para ver qué tal nos fue... Hay un proyecto de corte familiar-infantil y otro netamente de humor.

Se hace mucha comedia en el cine peruano, ¿no crees que eso podría saturar?

Lo que la gente quiere es relajarse y no escuchar malas noticias. Yo creo que el humor bien manejado funciona siempre. El exceso es siempre contradictorio. Lo más fácil es tirar cachetadas, lisuras gratis y enseñar una ‘teresa’ (pecho), pero nosotros no vamos por ahí.

El cine peruano se encuentra en una buena etapa.

Eso es buenísimo. Uno tiene que entender que lo que viene con el buen momento es más chamba y una gran responsabilidad. Se está abriendo una gran industria para mucha gente joven que quiera dedicarse a esto. Mientras la gente siga recibiendo las películas, tendremos mejores oportunidades.

¿Cómo te va en la conducción de Combate?

Bien. Estos días han sido complicados por los partidos de Perú y creo que lo hicimos evidente en el programa (risas). Ni mi mamá estaba viendo. Hemos vuelto a la esencia del programa, tocando temas de competencia y dejando de lado lo personal... Teníamos que cambiar si queríamos mantenernos en el aire. La sociedad cambia, mejora, hay mucha autocrítica y autorregulación de parte nuestra.

¿Cuál es la fórmula para mantenerse varios años?

El humor. No tomamos en serio las cosas, nos vacilamos y no vamos más allá de lo que deberíamos. Tratamos de no endiosar a los chicos y que mantengan los pies en la tierra. Si uno se desubica, simplemente se le dice que las puertas están abiertas.

¿Combate va a continuar?

Siento que, como todo en la vida, tiene un inicio y un fin, pero también siento que, si somos inteligentes, vamos a poder navegar sobre la ola. Mañana o más tarde, Combate podría terminar siendo un programa netamente de baile u otras cosas. El nombre está bien posicionado en los chicos y en las amas de casa.

Hubo mucha molestia porque ustedes señalan que Esto es guerra los copia.

Sí, igual ya decidimos que esa pelea no la vamos a ganar... Ponernos a pelear con alguien que no va a entender jamás y va a justificar cualquier cosa que haga, la verdad, es una pelea que cansa. Hemos decidido no tocar ese tema y cada quien se acostará a dormir y, bueno, vamos a ver quién duerme.

Igual queda la incomodidad en ustedes.

Sí, pero no por nosotros. Son 25 personas que trabajan con nosotros, que se rompen el lomo para sacar adelante un programa y no tienen posibilidad de pararse frente a una pantalla para defenderse. Eso frustra, pero lo han entendido.

¿Regresará el programa Fábrica de sueños en ATV?

No vuelve, pero hay un proyecto igual orientado a la familia que es más de tipo concurso. Espero que salga en mayo.