Después de ochos al aire por las pantallas de ATV, el reality 'Combate' cerró un ciclo y esta noche fue su último programa en vivo. El conductor Gian Piero Díaz , los participantes, y la producción se despidieron entre lágrimas.

" Hoy es el último día y se entregarán los uniformes. Esta situación es difícil. Hace un par de años pasamos algo similar, pero éramos nosotros (con Renzo Schüller) que nos íbamos, pero ahora termina 'Combate'", fueron las primeras palabras de Piero.

"La gente ayer pensaba que estábamos bromeando, pero no mentimos. La historia de combate queda aquí. Hemos grabado y hay programa hasta el 28 de diciembre", agregó.

Con respecto al futuro de los conductores y 'combatientes', Díaz comentó: "Nosotros no sabemos qué haremos el próximo año, lo que sí sabemos es que 'Combate' no va a seguir, no va a cambiar de nombre, no haremos 'Juego de tornos' ni 'Retadores'. Esta vez llegó a su fin".

Sin poder ya contener las lágrimas, Gian Piero Díaz hizo un balance de Combate durante los ocho años en la pantalla chica.

"Todo tiene su ciclo de vida y de alguna manera hemos dejado huella en la televisión. Nos vamos contentos por lo que hicimos. En algún momento hemos cometido algunos errores, pero nos corregimos", mencionó.

Luego, el conductor pasó a destacar las cualidades de los participantes, con quienes se daba un fuerte abrazo y el llanto recorría entre ellos. Israel Dreyfus y 'Zumba' fueron los que estaban visiblemente afectados.

