Gian Marco revela por qué se fue del Perú: "No tenía privacidad en mi país" [VIDEO]

El cantante Gian Marco Zignago regresó al Perú para celebrar las fiestas de fin de año y en su visita al programa 'El reventonazo de la Chola' reveló los motivos que lo alejaron de nuestro país.



"Hay mucha gente que me dice por qué te fuiste, por qué no estás acá en el Perú. Yo no tenía la suficiente privacidad en mi país y, aunque no lo creas, eso afectaba mucho mi relación con mi familia. Ojo, el cariño de la gente es lindo, pero hay una línea roja que todo el mundo cruza", expresó el músico, quien radica en Los Ángeles.

En ese mismo sentido, el cantautor señaló que más tiempo pasaba con sus fans que con su familia.

"Yo me dije: 'Quiero disfrutar una parte de mi familia que creo que me estoy perdiendo'. Habían momentos que salíamos a la calle y, realmente, me la pasaba más compartiendo con otros que con mi familia, a tal punto que mis hijos me decían: 'papá, mejor no vengas con nosotros a la calle'. Entonces, era más complicado", declaró el ganador del Grammy Latino.

Gian Marco también explicó que otra de sus decisiones para irse a vivir a Estados Unidos fue la necesidad de tener una base internacional para su trabajo.

QUIERE AL PERÚ

Sin embargo, el intérprete peruano señaló que la distancia no afecta su relación con su país natal.

" Es imposible que para cualquier peruano que viva fuera su relación con el país se termine. Algunos añoran con regresar; otros no, pero ese no, no significa no querer a tu tierra. Antes de rasgarse las vestiduras y decir: '¡Qué viva el Perú!', pónganse a pensar si se sienten orgullosos de ustedes. Cuando te des cuenta de eso vas a poder ser más consciente de lo que te rodea. Y ese amor que prodigas por tu familia lo vas a poder aplicar al Perú", sentenció Zignago.

Cabe señalar que Gian Marco presentará el disco "Intuición" el 14 de febrero en un concierto en el Jockey Club.



Gian Marco revela por qué se fue del Perú: "No tenía privacidad en mi país". (América TV)

