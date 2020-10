‘Prefiero vivir sin ti’ es el nuevo lanzamiento mundial del exitoso músico peruano Gian Marco, el tercero que realiza este 2020 y que -además- formará parte del disco que saldrá a la luz el próximo año. Con sonidos melancólicos que atrapan e invitan a cantar, esta canción es el resultado de la inspiración del músico en medio del confinamiento por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El nuevo sencillo, así como todas las canciones que conforman el nuevo disco, ha sido escrito y grabado en confinamiento. “Prefiero vivir sin ti” le pertenecen en letra y música a Gian Marco y está producida por un conocido del artista nacional, Sebastian Krys.

“Cuando escribo canciones nunca me pongo a pensar de estilos o ritmos, solo me dejo llevar por lo que mi corazón en ese momento me dicta. Esta canción fluyó de manera natural. Vino acompañada con aires de blues, un toque de melancolía, optimismo, y un coro gigante el cual me imagino a la gente cantándolo. Al final, las canciones existen para que cada uno le ponga la historia que mejor le calce”, señaló Gian Marco en comunicado de prensa.

“Prefiero vivir sin ti” es el tercer sencillo de diez canciones que Gian Marco va a presentar el próximo año en lo que vendría a ser su disco número 16 . El primer lanzamiento fue “Empezar de nuevo” que se realizó a inicios de este año y que rápidamente se ubicó entre las más populares de todas la plataformas musicales.

Este año, el ganador de tres Grammy Latino cumple 30 años de trayectoria creando más canciones que llegan al alma y se convertirán en parte de la historia musical de miles de personas.

