Gian Marco: “Por ser exitoso me ha tocado que amenacen a mi familia” [VIDEO]

El cantautor Gian Marco confesó que sufrió de violencia anónima y que incluso por ser exitoso su familia fue amenazada durante una entrevista para el programa ‘Beto a Saber’.

“En mi país he sufrido la violencia anónima. Por ser exitoso me ha tocado que amenacen a mi familia. Me ha tocado recibir mensajes en mi teléfono, que cuando mi esposa se iba a comprar me decían: ‘Tu esposa está en tal lugar’. Me dieron mucho miedo (ese tipo de mensajes)”, contó Gian Marco.

El intérprete de ‘Canción de amor’ relató que cuando realizó el concierto ‘Juntos’ en el estadio de San Marcos le fue tan bien que se metió en problemas. “Había mucha gente que me empezó a buscar porque pensaban que me había forrado en billete”.

APDAYC ES UN TEMA APARTE

​

El periodista aprovechó la presencia del cantautor para preguntarle por qué la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) le está cobrando 10,000 soles por utilizar 4 canciones en 3 funciones de su monólogo.

"Que lindo que apoyen tanto al artista, ¿qué bonito no?", dijo Gian Marco y agregó entre risas que dicha asociación le ha "visto la cara 25 millones de veces".

Gian Marco presentó su nueva novela ‘El violín de Rocío’. Durante la entrevista, el periodista Beto Ortiz dejó entrever que existe la posibilidad de que la historia se lleve a la pantalla grande.