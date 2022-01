Gian Marco Zignago sorprendió al revelar, en octubre del 2021, que estaba separado por mas de un año de su esposa Claudia Moro, con quien llevaba 27 años de matrimonio. El cantante soltó esta noticia con total naturalidad, cuando realizó un comentario durante un podcast y las reacciones por parte del público y de sus detractores no se hicieron esperar.

Por primera vez, en una entrevista exclusiva para El Comercio, Gian Marco contó que en un futuro espera rehacer su vida, pero en determinado tiempo, cuando su corazón “se reestructure”.

“Yo ya estaba separado desde hace varios años, lo que pasa es que ese año (2021) hice un comentario en un podcast (”Se regalan dudas”) y se armó todo un bolondrón. Me tomé la molestia de ver ciertos videos de programas nacionales y me daba risa cómo algunas personas con una desfachatez hablan de uno como si nos conocieran del barrio, como si se tomaran un café contigo todos los fines de semana. Me pasó y todo eso creo que me hizo mucho más fuerte”, comentó Zignago.

El cantante nacional aseguró también que mantiene una “relación extraordinaria” con su exesposa, además indicó: “Mis hijos son el resultado de lo que Claudia y yo hemos hecho durante 27 años, tiempo que duró nuestro matrimonio”.

No le cierra las puertas al amor

Gian Marco dijo estar seguro en rehacer su vida, pero pasará en el momento indicado. Sin embargo, resaltó que le hace mucha ilusión volver a compartir su vida con alguien.

“Estoy seguro que eso sucederá cuando mi corazón se reestructure, se vuelva a formar, pero hay que ajustar nuevos circuitos, retomar cierto ritmo en el latido, metafóricamente hablando. Me da mucha ilusión saber que de repente puedo compartir lo que me queda de vida, que es bastante, con alguien”, señaló..

“Me siento joven, soy jovial, y el día que aparezca alguien y tenga ganas de contarlo, lo contaré. Aprendí a cuidar ese espacio de mi vida. Lo demostré con mi familia. Respeto mucho a la gente que lo hace, pero creo que hay cosas en la vida que son muy de uno y no a todo el mundo le hace feliz tu felicidad. El día de mañana si me enamoro voy a ser el hombre más feliz de la tierra y tal vez podría de repente decir: encontré el amor de mi vida y una nueva forma de vivir”, continuó explicando.

