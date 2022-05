El cantautor peruano Gian Marco Zignago se encuentra en nuestro país para hacer un próximo concierto y visitó el set de ‘En Boca de Todos’. Durante un segmento del programa, el popular ‘Gasparín’ habló sobre su situación sentimental y tuvo palabras de amor para sus hijos.

Al ser consultado sobre si volvería a enamorarse, Gian Marco no supo qué responder y se puso un poco nervioso para hablar sobre su situación actual tras divorciarse de su esposa luego de 25 años de matrimonio.

“Estoy agradecido del tiempo que he tenido, estoy solo, pero eso no quiere decir que haya dejado de tener una familia”, resaltó haciendo referencia al lazo que tiene con sus hijos.

Pero resaltó que no está esperando encontrar un nuevo amor. “Volver a enamorarme no sé, no estoy buscando a nadie tampoco, estoy trabajando, estoy haciendo mi nuevo disco preparando mi concierto”, comentó.

Aseguró que su tiempo libre prefiere pasarlo con sus amigos y por ahora, ya que se encuentra en Perú después de algunos años, disfrutar de lo que tiene cerca. “Hay que estar solo un buen rato”, remarcó para dejar saber que prefiere mantenerse soltero.

A Gian Marco le mostraron las fotografías de sus tres hijos y se mostró orgullo. “Ellos lo que son el trabajo que hemos hecho Claudia y yo”, expresó en agradecimiento a su exesposa.

