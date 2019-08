Gian Marco agradeció saludos de cumpleaños con un video

A través de sus redes sociales, Gian Marco compartió un video en el que agradece a todos los que le enviaron saludos con motivo de su cumpleaños 49.

“Estoy en el jardín de mi casa y no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer a las personas que me han escrito y que me han llamado. A todos los que se han tomado la molestia de saludarme por mi cumpleaños. Yo soy muy malo para los cumpleaños, así que agradezco el tiempo y la dedicación”, dice el cantautor peruano en su video.

Además del mensaje de agradecimiento, Gian Marco dijo estar enfocado en los próximos proyectos musicales que prepara y que anunciará muy pronto.

Cabe señalar que dentro del grupo de personas que saludaron a Gian Marco se encuentra Christian Meier, actor peruano y amigo de años del cantante.

“Por más de treinta años hemos estado haciendo arte que compartimos para el mundo y tratamos de ofrecer lo mejor, para al final decir orgullosos que venimos del mismo lugar. Aún canto ‘Sentirme vivo’ en la ducha y todavía lloro cada vez que escucho ‘Hoy’ en su charango. El próximo año celebra 30 años regalándonos canciones, pero hoy celebro su vida y su presencia en la mía. Feliz cumpleaños”, dice parte del mensaje del actor.

En las historias del cantante también compartió algunos espacios de su casa y unos videos cortos de las pizzas que preparó con motivo de su cumpleaños.

Hace unos días, Gian Marco estuvo en nuestro país para el cierre musical de la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en lo que fue un show inolvidable.