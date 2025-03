Giacomo Bocchio tras críticas en su contra: "No le he faltado el respeto a nadie"

Giacomo Bocchio sorprendió a sus seguidores al anunciar, en redes sociales, su salida de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, su mensaje no solo se centró en su despedida del programa, sino que también aclaró que no le faltó el respeto a nadie, en alusión a las declaraciones que hizo sobre el aborto y los baños inclusivos en un podcast cristiano.

"A lo largo de estas semanas he recibido un montón de ataques por mis comentarios en un podcast cristiano. Considero que no le he faltado el respeto a nadie, lo están haciendo conmigo, pero no me afecta, la verdad", declaró.

Además, señaló que no tiene vergüenza en mostrar su fe de manera abierta y pidió que respeten sus creencias.

"Nunca he tenido vergüenza de decir que soy cristiano, pero no se había dado la oportunidad de conversar de manera tan pura, dura y cruda sobre mi fe, ideas y creencias”, agregó.

Giacomo Bocchio se despide definitivamente de 'El Gran Chef Famosos'

El reconocido chef Giacomo Bocchio anunció su salida definitiva del programa 'El Gran Chef Famosos' para la próxima temporada. La noticia ha sorprendido a los seguidores del popular reality de cocina, quienes han disfrutado de su participación como jurado.

"No, no seguiré en El Gran Chef de la siguiente temporada, es una decisión que ha tomado el canal, están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor", declaró Bocchio.

El chef expresó su gratitud por la oportunidad de haber formado parte del programa y destacó su satisfacción por haber contribuido a difundir conocimientos culinarios.

"Hasta el momento, definitivamente. Deseo que la nueva administración de Latina sea de éxito y bendición para los que trabajan dentro, hay mucha gente buena que merece un buen líder", señaló a Perú21.

