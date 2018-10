Germán Garmendia llegó a Lima para deleite de todos sus fanáticos

El youtuber chileno Germán Garmendia se encuentra en Lima para el deleite de todos sus seguidores. El creador del canal "Hola, soy German" llegó al Perú para poder presentar su nuevo libro titulado "Di hola".



Germán Garmendia es uno de los usuarios de YouTube que tiene millones de suscriptores y que le han valido ser toda una celebridad entre los más jóvenes de América Latina.



El chileno espera repetir el éxito que tuvo con su primer libro "Chupa el perro" hace unos años.



Germán Garmendia llegó a las instalaciones del centro comercial Mall Sur para estar mucho más cerca de todos sus fanáticos para charlar, tomarse fotos, firmar libros y pasar un buen rato con sus seguidores peruanos.

El youtuber chileno tiene más de 100 millones de seguidores en su canal y se ha convertido en uno de los influencers más cotizados.

Sobre "Di hola", el chileno manifestó al portal "Los Andes" de argentina que este libro es todo un desafío y crea una historia que no necesariamente tiene que ver con su persona. "Yo soy irrelevante en el libro. Aunque creo que mis seguidores van a encontrar cosas que me identifican, quienes no me conocen van a leer simplemente una historia y si les gusta, les gusta por la historia y ya", sentenció Germán Garmendia.