El reconocido diseñador de modas, Gerardo Privat falleció en la ciudad de Trujillo y hasta el momento se desconocen las razones del fatal suceso. No obstante, este personaje siempre estuvo en el foco de la prensa ya que sus comentarios o comportamientos han estado en boca de todos.

AÑO 2012 - ENFRENTAMIENTO CON BLOGGER

Privat siempre fue polémico al presentar o lanzar la colección de su marca de ropa. En el Lima Fashion Week de ese año, el diseñador tuvo un altercado con Lorena Salmón, especialista en moda y autora del sitio 'Fashionjolik', quien criticó a Gerardo por tener una “versión marketera totalmente insoportable”.



Ante esto, Privat respondió: "Sé que tú nunca podrás comprar un vestido mío, menos entrar en él, ni lucirlo. Te ruego que si no te gusta nuestra colección o el marketing te parece insoportable, simplemente no escribas sobre mi marca, hazte a un lado de toda fabulosidad". Pero esto no fue todo, el fallecido acompañó este mensaje con un 'hashtag' muy llamativo: #MujerQueNoEsMalaEsChola.

El trujillano tuvo que disculparse después, pues fue blanco de críticas por varios días. "No me considero racista. Yo me considero cholo, totalmente. Soy de Trujillo, debo tener de moche. Yo debo ser siete razas, por lo menos”, se rectificó.

AÑO 2013 - PUBLICIDAD POLÉMICA

Para la presentación de la colección Primavera-Verano de ese año, el diseñador optó por apoyar a la Liga Peruana de Lucha Contra El Cáncer mediante un 'spot' publicitario. Los resultados fueron bastante llamativos pues en el video, se observa a una mujer que dice “llevo un Privat, joyas. Lo tengo todo… también cáncer”.

Este video trajo mucha controversia ya que la mayoría de 'bloggers' indicaban que Gerardo Privat seguía 'marketeando' su ropa a través de mensajes que atentan o se burlan de cosas delicadas.

AÑO 2016 - LUCHÓ CONTRA LAS DROGAS

Tras unos años trabajando 'perfil bajo' en su tienda en la avenida Conquistadores de San Isidro. Nadie reconocía que Privat estaba sumergido en el mundo de las drogas, siendo su preferida la cocaína.

En ese año, en entrevista con Día D, relató "fue una etapa crítica, estuve postrado en una cama y la única forma de levantarme era aspirando cocaína (...) Me tomaba un cóctel de pastillas para que pase el día y llegue el siguiente (...) No, (no se me cruzó por la cabeza desaparecer), felizmente. Pero pude haber muerto".

En el reportaje confesó que estuvo 8 meses internado en una clínica de desintoxicación. Por otro lado, también contó cuál fue el motivo del alejamiento con su hermana, María Lucía. La hermana relató que durante la desintoxicación de su hermano, ella se hizo cargo de la marca pero no con el afán de apropiarse del nombre.

“Todas las personas que trabajaban para él no querían trabajar con él. Si yo hubiera querido apropiarme de algo, simplemente hubiera esperado a que muriese de una sobredosis”, afirmó la hermana.

Posteriormente, la madre de ambos, Mery Dexter acusó a su hija de haberse apropiado de la empresa y marca que llevó Gerardo al éxito.

AÑO 2017 - DEMANDA DE SU HERMANA

El 19 de agosto del año pasado, el Juzgado Penal de Reos Libre de Lima Metropolitana declaró a Gerardo Privat como 'reo ausente', por lo cual se solicitó la orden de captura inmediata para el diseñador fallecido. Cabe resaltar que Maria Lucía Privat entabló una denuncia por difamación. Según María Lucía, su hermano dijo "ella me arrebató los derechos de mi marca".