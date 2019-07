¿Quién se quedó con la 'custodia' de Chimpandolfo, el perro adoptado por Vanessa Terkes y George Forsyth?

El año pasado, en el programa 'Los animales me importan', George Forsyth presentaba a Chimpandolfo, cachorro que adoptó junto a Vanessa Terkes luego de casarse. Tras la escandalosa separación de ambos, muchos seguidores de la popular pareja se preguntan: ¿Quién se ha quedado con la mascota?

Ante esta incógnita, el equipo de 'Magaly TV La Firme' abordó a la actriz y le preguntó por la actualidad de Chimpandolfo. Terkes no dudó en asegurar que el can se encuentra bien; sin embargo, prefirió no referirse sobre la relación que lleva con el alcalde de La Victoria respecto a los cuidados del perro.

"Está bien. Ahorita no (no está con ella). La verdad es que no quiero hablar del tema. Sí, claro que sí (está bien el perro)", dijo Vanessa.

Las cámaras del programa de espectáculos también buscaron al exarquero de Alianza Lima para saber si él estaba cuidando a Chimpandolfo; no obstante, Forsyth no respondió.

Finalmente, quedó claro que Chimpandolfo se encuentra bien, pero no está bajo los cuidados de Terkes, quien ha preferido no dar mayores detalles sobre la relación que lleva con su aún esposo por la mascota que comparten.