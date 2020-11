Tras anunciar que se convirtió en precandidata al Congreso por el partido Alianza para el Progreso (APP), la actriz Vanessa Terkes hizo su aparición en el programa de Beto Ortiz y se refirió a su aún esposo, George Forsyth.

En conversación con Ortiz, la artista nacional reveló que no tiene intenciones de hacer una contracampaña al candidato a las elecciones presidenciales del 2021.

“No quiero hablar sobre George Forsyth, no lo veo necesario. No me estoy lanzando para generar alguna contracampaña contra él”, expresó en el programa “Beto a saber”.

Terkes también reveló que todavía no comienza su proceso de divorcio con George Forsyth, tras lo cual Beto Ortiz bromeó con la actriz respecto a “la posibilidad de convertirse en primera dama de manera clandestina” (refiriéndose al matrimonio que mantienen en papeles).

Ante esta situación, Vanessa señaló que le haría la consulta a su abogada. “No quiero hablar de él (George Forsyth). No tengo ganas. No guardo rencor. Aún no he me divorciado. Preguntaré a mi abogada si (en julio del 2021) puedo ser la primera dama...”, dijo Terkes un poco nerviosa.

Además, la actriz de “Boulevard Torbellino” y “Travesuras del corazón” señaló que tiene intenciones de conseguir una curul en el Congreso para apoyar a los que menos tienen. “Es mucho más fácil ayudar siendo famoso”, sentenció.

