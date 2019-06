¿Stephanie Valenzuela también sufrió al lado de George Forsyth?

Stephanie Valenzuela se sentó en el conocido ‘sillón rojo’ en el 2016 para contar todas sus verdades, entre ellas, la de George Forsyth. La modelo habló sobre las infidelidades, la pérdida de su bebé, su intento de suicidio y que el actual alcalde de La Victoria rompió una puerta en una de las peleas.

Valenzuela comentó que Forsyth tomó muy bien el tema del embarazo y estaban intentando tener al bebé, pero un día en una reunión vio en el celular de su entonces pareja el nombre de su ex, Claudia Ramirez.

“Yo agarré el teléfono, me metí al baño y empecé a leer todos los mensajes, todas las cosas, él conversaba con otras mujeres, vi una a una y lo que más me dolió fue que cinco minutos antes, él me estaba agarrando de la mano y diciendo que no me preocupe”, dijo entre lágrimas la cantante.

George Forsyth al darse cuenta que su celular no estaba y Stephanie tampoco fue a buscarla al baño, él tocó la puerta repetidas veces y al no recibir respuesta de la modelo, la rompió para quitarle el celular.

Para ella, él era el único soporte en su embarazo y tras descubrir las infidelidades de Forsyth, Stephanie intentó suicidarse. Un mes después, la cantante perdió el bebé que esperaba con el ex futbolista.

Además, también comentó que Claudia Ramirez le dijo: "Yo hablo con George cuando me da la gana", al confrontarla sobre la infidelidad con su ex pareja.

