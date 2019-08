George Forsyth tras rompimiento con Vanessa Terkes: "Es uno de los golpes más duros que he vivido"

George Forsyth rompió su silencio en torno a su rompimiento matrimonial con Vanessa Terkes. El alcalde de La Victoria señaló que para él, la familia es uno de los pilares más importantes en su vida, por lo que su separación significó un "duro golpe" en su vida.

"Es uno de los golpes más duros que he vivido, porque uno no se casa pensando en que se va a separar. Mis padres nunca se han separado y esa es la figura que yo tengo. La familia para mí es lo más importante", precisó Forsyth Sommer en Trome.

Sin embargo, su papel como burgomaestre de La Victoria y las innumerables tareas en torno al distrito, le permitieron superar su divorcio.

Vea también Gian Marco agradeció saludos de cumpleaños con un video

"Gracias a mi carrera, a la vida, me han enseñado a afrontar problemas; de lo contrario, no podría hacer nada en La Victoria si no tuviese el coraje. Así que hay que mantenerse en pie", indicó el alcalde.

Cuando el exfutbolista se casó con la actriz se rumoreó que lo había hecho como una estrategia política para alcanzar el sillón municipal. George Forsyth, por su parte, descartó tales especulaciones.

"No me hubiese casado por religioso si hubiese sido simplemente una estrategia política. No me hubiese casado el cardenal. Me hubiese casado con bienes separados. Lo primero, si no es por amor, bienes separados, y acá nunca hubo ni siquiera esa figura", indicó.

TE PUEDE INTERESAR: