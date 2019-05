George Forsyth rompe su silencio y habla sobre separación de Vanessa Terkes

Luchar intensamente contra las mafias, los vendedores informales y los extorsionadores le costó el matrimonio al alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien aun así continuará bregando por poner orden y cambiar la imagen de su distrito.

Hace dos meses, el burgomaestre tuvo que poner a buen recaudo la integridad física de su esposa; él estaba siendo blanco de permanentes amenazas de extorsionadores.

Ayer, en pleno operativo en el mercado Polvos Azules, Forsyth fue informado del comunicado que Terkes había entregado al programa En boca de todos, de América TV, en el que anunciaba que tras ocho meses, ponía fin a su matrimonio.

“Quiero hacer de conocimiento público que he decidido anunciar mi separación con el Sr. George Patrick Forsyth Sommer. Quiero comentarles que en mi matrimonio como esposa siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar”, reza el documento.

TODO POR TRABAJO

Consultado por Perú21, Forsyth admitió que el trabajo, al que se ha dedicado con alma, vida y corazón, le pasó la factura; dijo, sin embargo, que aunque con mucho dolor, continuará con su labor al frente de la comuna victoriana. “Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, respondió ante nuestro llamado telefónico.

Según la encuesta de Datum, publicada el 12 de abril en este diario, el 45% de la ciudadanía quiere ver a Forsyth participando en las elecciones generales de 2021. El aguerrido alcalde de La Victoria encabeza la lista de los políticos a los que la opinión pública aplaude.