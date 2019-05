George Forsyth responde si problemas en La Victoria afectan su vida personal [VIDEO]

George Forsyth, alcalde de La Victoria, sigue en el ojo de la tormenta tras su reciente separación de su aún esposa Vanessa Terkes. Luego de participar en el primer censo de recicladores de Lima, la autoridad edil fue confrontado sobre su situación sentimental.

¿Los problemas de su distrito afectan su vida privada? El exportero de Alianza Lima respondió lo siguiente : "Es algo bastante evidente. No es el momento para tocar esas cosas. Hay siempre un respeto por la vida personal. Ahora estamos en un tema labora, eso es para otro momento".



En la víspera, Forsyth declaró a Perú21 lo siguiente: “Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”.