En las últimas semanas, Alejandra Baigorria fue vista junto al alcalde de La Victoria George Forsyth brindando ayuda a los más necesitados, y tras ello, nacieron las especulaciones que apuntan a un posible romance.

En una reciente entrevista, el burgomaestre habló de las cualidades de la chica reality y no descartó un posible romance, pues señaló que él está soltero.

“Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto”, sostuvo en una entrevista para el diario Trome.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA SOBRE GEORGE?

Semanas atrás, Baigorria confesó en una entrevista que sentía mucha admiración por la labor de George. “No he visto a muchas personas en la política que estén así, haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule”, mencionó para Trome.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrá porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas (...) A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no”, aseguró Alejandra Baigorria.

