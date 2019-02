George Forsyth: "Jamás imaginé que mi ídolo me podría felicitar por mi trabajo"

El alcalde de La Victoria, George Forsyth , agradeció al cantante Pedro Suárez-Vértiz por su mensaje de apoyo en la gestión que viene realizando en la comuna victoriana.

A través de su cuenta de Instagram, el esposo de Vanessa Terkes indicó que se siente muy contento por las palabras que le escribió su ídolo.

"Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Jamás imaginé que mi ídolo me podría felicitar por el trabajo que venimos haciendo. Querido Pedro, desde el pequeño espacio que nos tocó en este mundo, seguiremos luchando por sacar adelante a nuestro Perú. Solo me queda agradecerte por todas las alegrías que nos has dado y nos sigues dando día a día. ¡Te admiramos!", dijo Forsyth.

Recordemos que Pedro Suárez-Vértiz respaldó al burgomaestre por su lucha contra la delincuencia y las mafias en La Victoria.

"George Forsyth, aunque la justicia quizás defienda a los fumones y choros antes que a ti, estamos contigo. Eres harina de otro costal, hermano. Felicitaciones por tu valentía y compromiso con los que sufren ¡Arriba George! ¡Arriba La Victoria!", escribió el músico en su cuenta de Facebook.



