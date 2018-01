George Forsyth reveló cómo Vanessa Terkes la conquistó y dio a conocer que desea que se convierta en la madre de sus hijos. En conversación con el diario Trome , el ex arquero confesó detalles de su compromiso con la actriz.

“Tengo la gran fortuna de casarme con una mujer maravillosa. Físicamente, ni hablar, pero tiene otros atributos que son más importantes, pues posee un enorme corazón, es sumamente humilde, amable, cocina espectacular y es talentosa”, señaló el ex portero de Alianza Lima.

Según el ex futbolista, Terkes lo cautivó desde un inicio e indicó que la considera la indicada para formar un familia.

"Es impresionante. Soy una persona bastante pausada para tomar decisiones importantes, pero me enamoró de tal forma que dije: ‘ Esta mujer no se me puede escapar, la necesito para el resto de mi vida, quiero que sea la madre de mis hijos’ y es por eso que la aseguré...", expresó el popular 'Ken'.



El ex guardameta blanquiazul reveló que la actriz es la persona que estaba buscando para sentar cabeza.

"Cuando uno se siente enamorado y seguro de lo que hace, no tiene problemas en compartir su felicidad. Desde el momento que la conocí, pensé: ‘Se acabó, ya no la quiero más (su soltería)’. Hace tiempo que estoy pensando en tener hijos y ella cumple con todo, es más, excede las expectativas", aseveró Forsyth.

Por otro lado, también dio a conocer que la ceremonia será el próximo 15 de setiembre en la Iglesia San Pedro.