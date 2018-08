Vanessa Terkes y George Forsyth se casaran por civil este sábado 25 de agosto en La Victoria. A días de dar el sí, el ex futbolista aseguró que se encuentra muy ansioso y que se cumplirá uno de sus sueños.

"Vanessa y yo estamos contentos. Casarse es la ilusión de la gran mayoría, vengo de una familia de un matrimonio bien consolidado y generosa en amor. Siempre soñé con formar mi familia con mis hijos y mi esposa. Para mí, el matrimonio es para siempre, es un compromiso que uno adopta a pesar de las dificultades, y lo hace porque siente que la otra persona es el amor de su vida", declaró el ex arquero de Alianza Lima.

George Forsyth también destacó sus cualidades de su futura esposa.

" Tenemos once meses de relación y desde siempre existió una conexión muy fuerte. Me encanta porque es una chica sencilla, no se complica la vida y trata de solucionar las cosas. Por eso me parece una persona ideal para hacer una alianza, un equipo", comentó durante las grabaciones del programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

En otro momento, el ex futbolista contó que en setiembre se casará por religioso, pero no tendrá una luna de miel debido a que Vanessa Terkes regresará a México para grabar una serie.

"Como todos saben, ella vive en México por temas de trabajo, entonces, dije: 'la tengo que asegurar antes de que se regrese, para que no se me escape', y le puse el anillo. Cuando nos casemos por religioso, que será el 15 de setiembre, ella regresa a México por varios meses. No habrá luna de miel inmediatamente", precisó.