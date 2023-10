Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores al confesar por primera vez que ella y Melissa Paredes se agredieron físicamente cuando trabajaban juntas en ‘Bienvenida la tarde’, reality que era emitido por Latina TV.

La exbailarina estuvo como invitada en el programa ‘Hablemos de Belleza’ y fue consultada por sus mediáticos enfrentamientos en televisión con figuras como Rosángela Espinoza, Leysi Suárez y Melissa Paredes.

Según contó, se fue a las manos con Melissa Paredes en los camerinos y la producción tuvo que intervenir para separarlas, sin embargo, evitó explicar el motivo de su pelea física.

“Con Melissa Paredes hubo enfrentamiento y violencia, pero detrás de cámaras, eso nadie lo sabe, a tal punto que el productor tuvo que venir a separarnos en los camerinos de Bienvenida la Tarde”, contó en conversación con Deisy Córdova.

En otro momento, Génesis Tapia aclaró que ella no ha sido la causante de dichas peleas, y que, por el contrario, siempre ha buscado defenderse. “Yo no tengo problemas con nadie, ellas lo tienen conmigo, la verdad es que a cada una le ha caído su estatequieto cuando han fastidiado, si me buscas me encuentras”, agregó durante la entrevista.









VIDEO RECOMENDADO: