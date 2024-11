Génesis Tapia abre posibilidad de reconciliación con Kike Márquez pese a escándalo de infidelidad

La exbailarina y empresaria Génesis Tapia sorprendió al revelar que se mudará a una nueva casa junto a su todavía esposo, Kike Márquez, pese a haber anunciado su separación tras un mediático caso de infidelidad. Además, dejó abierta la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su matrimonio, asegurando que la decisión dependerá de las circunstancias tras el nacimiento de su bebé.

“Nos vamos a mudar juntos. Es importante que no esté sola; hemos quedado que él me va a acompañar durante el embarazo y unos meses después de mi cesárea. Después del parto, vamos a conversar con respecto al rumbo que tomaría nuestro vínculo matrimonial”, expresó Génesis en una reciente entrevista.

Aunque aún no hay una decisión definitiva, Tapia destacó que está evaluando cambios importantes en la actitud de Márquez. “Lo estoy evaluando. Tengo tres hijos con él, no lo he alejado de mi embarazo y estamos muy ilusionados con la llegada de nuestro bebé”, señaló.

El escándalo de infidelidad salió a la luz tras la difusión de imágenes donde Márquez fue captado ingresando a varios hoteles con una joven identificada como Lourdes Morales. Según la propia Morales, tuvieron un encuentro íntimo que calificó como casual y sin compromisos.

“Le dije que iba a ser mi good time y se rió”, declaró la joven, mostrando, además, chats comprometedores donde Márquez la llamaba “bebé” y expresaba intenciones románticas.

Pese al dolor causado por las evidencias, Génesis Tapia ha optado por priorizar el bienestar de su familia y su embarazo. Su postura conciliadora ha generado opiniones divididas entre sus seguidores, algunos de los cuales la apoyan por buscar estabilidad familiar, mientras otros critican su disposición a una posible reconciliación.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO