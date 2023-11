Tras preocupar al dar a conocer que había sido internada en la Unidad de Cuidados Incentivos, Génesis Tapia decidió pronunciarse nuevamente para explicar cuál es su estado de salud y qué la llevó a requerir atención médica de emergencia.

La modelo contó que sufrió complicaciones en su salud por un cuerpo extraño alojado en sus pulmones, pero confía en que pronto se recuperará en su totalidad.

“Estoy internada desde el martes. Mis pulmones están complicados y tengo 87 de saturación. Tengo secuelas del coronavirus, el médico dijo que hay como un cuerpo extraño en mis pulmones y eso me está ocasionando crisis, tal como una neumonía, algo así”, reveló la abogada en una entrevista con Trome.





¿Qué fue lo que dijo Génesis Tapia?





Como se sabe, Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía desde una cama de hospital, vistiendo una bata blanca.

“Otra vez me toca hacer clases hospitalizada, pero ahora desde UCI. Para el que cree todo es posible, no me para nadie”, mencionó por medio de sus historias.

La esposa de Kike Márquez, agradeció a sus seguidores por las palabras de aliento y continuo con sus mensajes de apoyo.

“Buen día a todos, les agradezco mucho. Tener tantos mensajes de aliento evidencia una vez más lo bendecida que soy por tener el cariño de todo ustedes”, sostuvo.