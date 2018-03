Génesis Tapia defiende a Isabel Acevedo y amenaza con bloquear a quienes la insulten [FOTO]

La defiende con capa y espada. Génesis Tapia empleó su cuenta de Instagram para detener la avalancha de críticas hacia Isabel Acevedo , novia de Christian Domínguez .

"En plena campaña contra la no violencia contra la mujer, hay muchas féminas que son peores agresoras que los hombres", escribió al inicio de su mensaje.

Agregó que siempre ha sido frontal y se ha caracterizado por decir las cosas tal como son. "Yo elijo mis amistades porque lejos de la televisión, soy un ser humano y priorizo conocer la esencia de las personas, no las mentiras que suelen pasar en varias ocasiones".

La bailarina señaló, además, que defenderá a ‘Chavelita’ así le cueste bloquear a algunos de sus seguidores. Ambas son compañeras en 'Combate' y han declarado estar unidas por una amistad.



"Si me siguen, saben que soy una persona que defiende sus ideas y voy a defender lo que he conocido de Isabel. No permito más insultos a otras personas dentro de mis redes. La cochinada siempre vende y siempre mostraran tu peor rostro para levantar cifras de rating", puntualizó.