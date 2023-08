Génesis Tapia se presentó esta mañana en el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre el último problema que atravesó su matrimonio con Enrique Márquez. La abogada confirmó que en su última pelea estuvo involucrada una tercera persona.

La exbailarina de cumbia señaló que al tener sincronizada su cuenta de Instagram con la de su pareja, terminó recibiendo unos mensajes que le hicieron pensar que estaba siendo víctima de una infidelidad.

Sin embargo, asegura que descubrió que esto se trató de una mentira ideada por una persona cercana a su familia y que el engaño no existió.

“Creí ver en mi esposo una conducta deshonrosa, pero en realidad no era así”, dijo durante su participación.

“Yo iba a esperar un tiempo para poder revelar la verdad, porque creo que la paz no tiene precio. En la actualidad no me encuentro realizando ningún trámite de divorcio. Mi esposo, al pensar que estaba perdiendo a su familia, ha empezado a tener los mismos detalles que me enamoraron en un principio”, explicó.

Además, descartó que se fuera a divorciar de Márquez: “No voy a divorciarme de mi esposo, pero lo estoy haciendo esperar un poco”, aseguró.

La exchica reality ya habría solucionado su crisis matrimonial luego de realizar un viaje familiar en el que celebraba el cumpleaños de una de sus hijas, quien cumplía 6 años.

