Los dimes y diretes entre el futbolista del Sport Boys, Gato Cuba, y la actriz Melissa Paredes no tienen cuando acabar y es que ahora la exchica reality ha pedido una nueva conciliación con su exesposo por la tenencia de su hija de 4 años.

Al iniciar su programa, Magaly Medina presentó una polémica foto de la hija de Melissa Paredes y el Gato Cuba, quien duerme en las piernas del bailarín Anthony Aranda, pareja de la actriz.

Magaly Medina puso en tela de juicio la imagen y tildó a Melissa Paredes de ser una madre descuidada por permitir que la pequeña duerma con su nueva pareja.

“Yo parto porque soy también mamá. A los niños, a las niñas hay que cuidarlos como florecitas, hay que protegerlos, yo como mamá, no dejaría que mi hija se quede durmiendo en la entrepierna de mi novio. Para empezar no me metería a la cama con mi hija, con mi novio y yo”, señaló la ‘urraca’.

“Yo he sido sumamente celosa y desconfiada, porque ella no conoce a ese hombre, por cuánto tiempo va a ser su novio, eso tiene fecha de caducidad. ¿Acaso es su padre? Con tanta cosa que vemos, que tenemos hasta en nuestra familia tenemos que desconfiar”, agregó.

Magaly cuestionó a Melissa Paredes: “¿cómo a tu pequeña la vas a tener dormida y le mandas a su padre esa foto? Dime si no es irrespetuoso, inoportuno, habla de una madre que es descuidada, porque no está valorando a esa niña. La está confundiendo, presentando al novio y esa niña que pensará o también ¿quiere que al bailarín lo vea como si fuera su padre?”.

Melissa Paredes y el Gato pelearon por polémica fotografía

Esta imagen provocó una pelea entre Melissa Paredes y el Gato Cuba, pues el deportista le reclamó a su ex por la fotografía.

“No me parece que esté durmiendo en las piernas de tu pareja, Melissa”, dijo el deportista.

Melissa Paredes minimizó el hecho y le respondió así: “Está mal y ella se quiso acostar ahí porque está engreidita. Céntrate en cómo está no en tonterías. Estoy aquí con ella. Como siempre, bajo mi supervisión. Creo que lo que dices no viene al caso por favor”.