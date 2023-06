El deportista peruano, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, respondió sobre la reciente acusación que le hizo su expareja Melissa Paredes, quien aseguró que el futbolista dejó sin cama a Ale Venturo.

Durante una conversación telefónica con la reportera de ‘América Hoy’, el jugador aseguró que no hablará sobre su separación con la empresaria: “no voy a dar declaraciones al respecto, ya se lo he dicho a un montón de tus colegas, ustedes me conocen, yo no voy a declarar absolutamente nada”, dijo el jugador.

Sin embargo, antes de terminar la llamada, cuestionó la actitud de su exesposa y madre de su primera hija, Melissa Paredes: “Lo único que sí me parece raro es que Melissa qué hace metiéndose, pero bueno”, dijo a América Hoy”, agregó.

“Dejó sin cama a Ale”

En el programa, conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y ‘Giselo’, transmitieron imágenes de la mudanza del ‘Gato’ Cuba a su nuevo departamento luego de la mediática separación con la empresaria Ale Ventura. Se aprecia un camión con varios muebles que son llevados a la nueva casa del futbolista.

Tras el informe, titulado ‘El nuevo rey del canje’, Janet Barboza dijo recordar esos muebles y, efectivamente, luego de algunos minutos la misma Melissa Paredes confirmó que esos muebles son suyos.

“Me ha escrito Melissa Paredes, no voy a abrir la conversación, pero Melissa nos dices que sí son sus muebles los que el ‘Gato’ Cuba estaban desembalando. Me preocupa que el ‘Gato’ haya tenido guardados los muebles para luego sacarlos a la menor oportunidad para hacer su vida de soltero”, dijo Barboza.

“La dejó sin cama a Ale. ¿Qué pasó con el ‘Gato’ Cuba? ¿Qué pasó con el hombre que muchas mujeres romantizaban? Primero se lleva los muebles de su primera pareja y ahora deja sin cama a la madre de su hija. Es una denuncia muy fuerte”, agregó.

