Buscarían el sexto miembro. En una entrevista con el Jorge Solari, reportero del programa ‘Arriba Mi Gente’, Rodrigo ‘Gato Cuba’ confesó que desea tener un otro bebé con Ale Venturo. Aclaró que antes debe pensarlo muy bien, pues considerando a la pequeña del anterior compromiso de su pareja, serían tres hijos.

“Estamos viendo porque los hijos no son dos, son tres. No descarto que podamos buscar un hombre, estoy buscando otro bebé. No es una decisión fácil”, reveló el pelotero del Sport Boys señalando que esto se daría “más adelante”.

En caso no se cumpliera su deseo de tener un hombrecito, asegura que ya no se animaría en tener un cuarto hijo: “Si por algún motivo nos animamos a buscar un cuarto bebé y sale mujer no hay chance a más”.

Durante su conversación con Solari también señaló que se encuentra en buenos términos con su exesposa, Melissa Paredes, todo en favor en de su pequeña hija de cinco años.

