Días atrás, en una entrevista exclusiva para el programa “Teledeportes”, Rodrigo ‘Gato’ Cuba habló sobre la polémica en la que terminó su matrimonio con la Melissa Paredes, madre de su hija.

Rodrigo resaltó que siempre buscará el bienestar de su hija Mía. “Es un amor incondicional, infinito, es lo más lindo que me ha tocado sentir en mis 29 años. Siempre voy a buscar su bienestar. Y, creo que su bienestar es que yo esté a su lado acompañando en su crecimiento y más en este momento en que nos encontramos”, comentó.

El jugador del Sport Boys explicó que evitó pronunciarse antes ante la prensa para cuidar a Mía. “Más allá de si me incomodó o no (la prensa), creo que uno siempre busca cuidar al máximo su privacidad, su familia y, en mi caso, era cuidar a mi hija. Creo que el evitar hablar, el evitar declarar algo era para que mi hija no se expusiera. Consideraba que el bienestar para Mía era guardar silencio y que se resuelva por la vía legal todo el tema”, acotó.

Rodrigo Cuba calificó de “muy duro” lo que le tocó vivir después del ampay protagonizado por su expareja Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda.

“Uno debe armarse de valor, debe recibir el respaldo de su familia y eso fue vital. Yo me siento realmente bien. Creo que, como dice mi papá, se logró un buen acuerdo, dentro de la situación se logró lo mejor para Mía, que para mí es lo principal”, comentó.

“Adaptarse lo más rápido posible a esta nueva rutina a esta nueva vida y disfrutarlo al máximo, y creo que para ello uno debe concentrarse 100% en su trabajo”, acotó.

Finalmente, el deportista sostuvo que el 2022 será un “nuevo cambio en su vida y todo cambio viene siempre con cosas positivos. En el ámbito laboral ser siempre el mejor, destacarse siempre, pero ser mejor persona es más importante”.

