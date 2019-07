Estos son los actores de ‘Game of Thrones’ que pagaron para ser nominados a los Premios Emmy 2019

225 dólares es el precio para entrar en la lista de los Premios Emmy. Sin embargo, pagar no te asegura ser nominado solo es una posibilidad de estar en la lista de posibles candidatos. Tres actores de la mundialmente famosa serie ' Game of Thrones ' decidieron postularse por su cuenta, ya que HBO no apostó por ellos.

Al tratarse de reconocidos actores, por lo general, la propia productora es la que asume los costos y los propone para los Emmy. Por lo tanto, cuando HBO terminó su octavo temporada presentó a su elenco principal.

Emilia Clarke, Kit Harington, Maisie Williams, Sophie Turner, Lena Headey, Peter Dinklage , y Nikolaj Coster fueron los elegidos.

Tres actores decidieron presentarse por su cuenta: Gwendoline Crhristie, Alfie Allen y Carice Van Houten, quienes tienes la esperanza de ganar la estufilla el próximo 22 de setiembre.

Mientras que la actriz que dio vida a la Bruja Roja, Carice Van Houten, fue nominada a la categoría de Actriz Invitada, Gwendoline Christie competirá con sus compañeras por el premio a Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática. Además, el artista que interpretó a Theon Greyjoy fue nominado a Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática.



