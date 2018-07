Maisie Williams (Arya Stark) publicó una serie de fotografías en Instagram como despedida de a la serie que la hizo conocida en todo el mundo, ' Game of Thrones' . La publicación de Williams cuenta con más de 600 mil likes.



"Lo amo", escribió Maisie William en referencia al tatuaje que se hizo en honor a su personaje de 'Game of Thrones'. La joven actriz se tatuó la frase "no one" a la altura de la parte posterior del cuello.



Los fanáticos de ' Game of Thrones' no dudaron en dejar su comentario para Maisie Williams en Instagram. "Se te extrañará", "fuiste el mejor personaje de la serie", "siempre serás recordada por todos los fanáticos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta personal de Instagram de la actriz.

El tatuador de Nueva York, conocido como mr.k_tattoo, también manifestó en Instagram que "disfrutó cada momento" al lado de la actriz de 'Game of Thrones' .

Como se recuerda, Maisie Williams interpretó a 'Arya Stark' por primera vez en el 2011. La frase "no one" fue fundamental para el proceso de madurez de 'Arya' en ' Game of Thrones'. La frase nace en medio de todo su aprendizaje para poder 'cambiar de rostro'.



La temporada 8 de 'Game of Thrones' llegará a las pantallas a través de HBO en el 2019.