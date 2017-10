Es imposible escapar de 'Game of Thrones' y así lo comprobó Kit Harington. El actor que encarna a 'Jon Snow' no pudo dejar de mencionar una anécdota que vivió con un disfraz.

En conversación con Heat Magazine, el actor dijo: “Recientemente fue una fiesta de cumpleaños temática sobre 'mal gusto'. Estaba en Aberdeen y se me hizo muy tarde para conseguir un disfraz”.

“Fui a una tienda que aún estaba abierta... La mujer que trabajaba ahí me dijo 'Sabes, realmente luces como el tipo de Game... y tengo el traje", relató entre risas.

"Así fue como ella sacó el traje de Jon Snow y Rose me dijo al oído 'No te amaré más si no lo usas... Debes hacerlo', así que lo hice", explicó.