George R.R. Martin podría escribir un final diferente para los últimos libros de 'Game of Thrones'

George R.R. Martin , el autor de los libros en que se basa la serie ' Game of Thrones', dio a entender que podría escribir un final diferente al de la última temporada producida por HBO, la cual terminó este domingo y dejó disconformes a muchos fanáticos.

El autor publicó entre 1996 y 2011 cinco tomos de la serie de novelas 'Canción de hielo y fuego', en las cuales se basa 'Game of Thrones' . El sexto libro, 'Vientos de invierno', aún está en proceso y el autor ha dicho que piensa escribir un séptimo libro, 'Sueño de primavera'.

Para la serie, a falta de material literario, los guionistas de la serie tuvieron que crear su propio final en base a las indicaciones de George R.R. Martin.

No obstante, este final frustró a miles de fans de 'Game of Thrones' que reprochan a los productores haber hecho que los sucesos ocurran demasiado rápido en los últimos episodios.

"¿Cómo va a terminar ¿Igual que la serie? ¿Con un final diferente? Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí", escribió el autor en su blog personal.

"¿Qué les parece esto? Lo escribiré. Ustedes lo leerán. Y ahí todo el mundo podrá tener su opinión y debatir por internet", agregó el escritor de 70 años.

¿Cuál será el final del libro?

