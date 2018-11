"Game of Thrones": esto sucederá tras final de afamada serie

"Game of Thrones" llegará a su fin en la octava y última temporada que se estrenará en abril del 2019. La serie inspirada en los libros de George R.R. Martin vienen cautivando a millones de personas en todo el planeta.

Los rumores indicaban que "Game of Thrones" tendría una precuela y George R.R. Martin se animó a conversar sobre el futuro de la serie en exclusiva con Entertainment Weekly.

"10.000 años se menciona en las novelas. Pero también hay episodios donde los maestros indica que 'no fueron 10.000, fueron 5.000'. Así que creo que está más cerca de 5.000 años", indicó el creador de "Game of Thrones".

George R.R. Martin también comentó que el escenario donde se desarrollará en spin-off será un "Poniente muy distinto". "No existe Desembarco del Rey. No existe el Trono de Hierro. No hay Targaryens: Valyria recién inicia a ascender con sus dragones y el gran imperio que construyó. Estamos tratando de un mundo totalmente distinto y más antiguo y esperemos que sea parte de la diversión de la serie", indicó.

Sin dragones. Martin también reveló que nunca tuvo la intención de poner dragones en los libros. "Consideré en algún momento no tener dragones. Quería que el símbolo Targaryen fuera los dragones, pero jugué con la idea de que tal vez fue como una poder místico. Mi amiga y escritora de fantasía Phyllis Eisenstein fue quien me convenció de incorporarlos, y le dediqué el tercer libro. Y creo que fue la decisión correcta", explicó.

Cabe recordar que el episodio piloto de la precuela de "Game of Thrones" está protagonizada por Naomi Watts y narrará "el descenso del mundo desde la edad dorada de los héroes hasta su momento más oscuro". George R.R. Martin también contó que se contarán los "horribles secreto de la historia de Poniente hasta los verdaderos orígenes de los Caminantes Blancos".