Los conflictos personales del elenco de 'Game of Thrones' que no sabías

' Juego de Tronos' ha ganado 47 premios Emmy y es la producción más premiada de la historia. La octava y última temporada que se estrenó el pasado domingo se ha convertido en un éxito mundial, el cual los fanáticos ansían por ver los cinco capítulos que quedan para saber quién se quedará con el trono de hierro.

Para los actores de la serie no fue fácil enfrentarse al éxito abrumados y exigencias de trabajar en una producción con tanta atención mediática. Algunos personajes como: Emilia Clarke, Sophie Turner, Lena Headey y Kit Harington, han tenido que tratar sus problemas personales sin afectar su trabajo.

EMILIA CLARKE

La actriz que da vida a Daenerys Targaryen, Emilia Clarke, estuvo a punto de morir tras la primera temporada de 'GOT' en el 2011 luego de sufrir dos aneurismas cerebrales.

"En mis peores momentos llegué a pedir a los médicos que me dejaran morir", comenta la bella actriz en una entrevista que ofreció a la cadena CBS. Además, Clarke reconoció que no fue nada fácil para ella recuperarse. "La primera vez fue difícil, y la segunda me resultó mucho más difícil ser optimista", afirmó la actriz de 32 años.

"La recuperación fue aún más dolorosa de lo que había sido después de la primera cirugía", afirmo la actriz.

La 'Madre de los dragones' fue internada y operada cuando tenía 24 años, en el 2011 luego de finalizar el rodaje de los primeros episodios de 'Juego de Tronos'. Tras la primera operación y varias semanas de recuperación, la actriz volvió a su trabajo en Game of Thrones. Sin embargo, permanecía con temor, ya que se le había detectado una segunda aneurisma al otro lado de su cerebro, el cual comenzó siendo más pequeño que el primero, pero a los dos años había crecido el doble.

"Justo cuando todos los sueños de mi infancia parecían haberse hecho realidad, casi perdí mi mente y luego mi vida. (...). De mi boca salían palabras sin sentido alguno y entré en pánico. Nunca había experimentado un miedo como ese. Podía ver mi vida pasar por delante, y no valía la pena vivirla. Yo soy actriz, necesito recordar mis textos y ahora no podía recordar ni mi nombre", expresó la actriz, en una entrevista para The New Yorker. Además admitió que no fue nada fácil para ella volver al set del show después de la hemorragia cerebral.

SOPHIE TURNER

La actriz quien interpreta a Sansa Stark, Sophie Turner, en Game of Thrones, también expresó los problemas que había vivido en estos 8 años, rompiendo en llanto durante su última entrevista.

Turner era una niña de 13 años cuando fue elegida para el papel de Sansa y quedó afectada con las críticas que recibió de los usuarios, que la llamaban "gorda" y "una mala actriz". Estos comentarios negativos la llevaron a caer en depresión.

"Simplemente empecé a creérmelo. Me decía a mi misma, Sí, tengo granos. Estoy gorda. Soy mala actriz .(...). Sufro depresión desde hace cinco o seis años. El mayor reto para mí es salir de la cama y de casa. Aprender a quererme es mi mayor desafío", comentó la joven actriz.

"Ahora estoy con alguien que supongo que hace que me dé cuenta de que tengo algunas casualidades positivas", comentó la actriz.

Además, Turner comentó: "Solía pensar mucho en el suicidio. La verdad es que no sé por qué. Quizá solo sea una fascinación extraña que solía tener, pero sí, lo pensaba". A pesar de llevar un tratamiento para combatir los problemas mentales, llegó a pensar en quitarse la vida.

Actualmente, Sophie Turner mantiene una relación sentimental con el músico Joe Jonas. La pareja se comprometió en 2017 y, tal y como confiesa ella misma, su relación la ha ayudado mucho.

“Ahora estoy con alguien que supongo que hace que me dé cuenta de que tengo algunas casualidades positivas. Y cuando alguien dice cada día que te quiere, te hace pensar de verdad a qué se debe y te hace quererte a ti mismo un poco más”, dijo la actriz.

LENA HEADEY

Lena Headey, quien interpreta a la fuerte Cersei Lannister, también confesó que había sufrido una terrible depresión postparto mientras interpretaba su papel en la primera temporada de 'GOT'.

"Fue horrible, tuve depresión postparto pero no lo sabía. Vi a un médico para un chequeo y estallé en lágrimas", comentó la estrella, que es madre de dos niños. Y agregó: "Hice el primer año de ' Game of Thrones', resolviendo la maternidad y pasando por un momento extraño personalmente. Fue difícil".

A su vez, recibió duras críticas de los fanáticos del show por usar una doble de cuerpo para una escena en que tenía caminar desnuda. Tal decisión se tomó ya que Headey estaba embarazada. "Algunas personas pensaron que yo era menos actriz por usar un doble de riesgo.", recordó la actriz.

"Traté de poner en Cersei de una manera que era catártica para mí, de lo contrario, habría tenido un colapso ", comenta Lena

"Traté de poner en Cersei de una manera que era catártica para mí, de lo contrario, habría tenido un colapso ", recuerda la actriz, pues en lo personal también vivió un duro momento cuando tuvo que lidiar con su divorcio de su ex esposo, Peter Loughran, en 2013, con quien protagonizó una dura pelea legal por la custodia de su hijo.

KIT HARINGTON

Kit Harington tenía 25 años cuando alcanzó la fama mundial. Interpretar a Jon Snow en Game of Thrones, el cual lo catapultó como uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla.

La presión mediática fue intensa desde el principio de la serie de HBO, pero hubo un acontecimiento en la ficción por el que sufrió un intenso acoso por el cual decidió acudir a terapia. La muerte de Jon Snow. Pues, la intriga sobre la posible resurrección de su personaje propició un acoso mediático de tal magnitud que llevó al actor a buscar ayuda profesional para sobrellevarlo.

"Cuando te conviertes en el momento de máximo suspenso de una serie de televisión, el enfoque en ti es aterrador", dijo Harington.

"Cuando te conviertes en el momento de máximo suspenso de una serie de televisión, el enfoque en ti es aterrador", dijo Harington a Variety.

El interés del público fue tanto que incluso el ex presidente estadounidense Barack Obama preguntó al director ejecutivo de HBO, Richard Plepler, si Jon Snow estaba realmente muerto.

"Fue entonces cuando comencé a ir a terapia y a hablar con la gente", contó Harington "Tenía que sentirme la persona más afortunada en el mundo, cuando realmente me sentía muy vulnerable".

Además, el actor reveló que a lo largo de las ocho temporadas de la ficción basada en los libros de George R.R. Martin nunca terminó de estar del todo satisfecho con su trabajo. "Si echo la vista atrás, habrá un 70% de las escenas con la que no estoy contento".

Reconoce, en cambio, que esta nueva entrega sí está contento con su desempeño:"Tengo la sensación de que no podría estar más satisfecho con mi trabajo como Jon Snow".