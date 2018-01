¿El fan más grande? Brad Pitt casi gasta millonaria suma para ver 'Game of Thrones' con 'Jon Snow' y 'Daenerys'. El actor participó de una subasta para poder conseguir esta oportunidad y lamentablemente perdió.

La subasta se realizó el fin de semana en Los Ángeles, y fue organizada por la 'Haitian Disaster Relief Organization', una fundación fundada por Sean Penn en el 2010 para ayudar a los afectados por el terremoto de Haiti.

En el evento, Pitt inicialmente ofertó US$80 mil para poder ganar el premio, luego aumentó a US$90 mil, después a US$ 120 mil y finalmente se quedó en US$ 125mil. Sin embargo, un individuo no identificado le ganó, ofertando US$ 160 mil.

En total, por este y otros premios, la subasta –a la cuál asistieron otros artistas como Lena Dunham, Jason Segel, Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio y el mismo Kit Harington– logró recaudar US$ 37 millones para la reconstrucción de Haiti.