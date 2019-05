10 datos curiosos de 'Game of Thrones'

Luego de ocho temporadas, la serie famosa mundialmente, ' Game of Thrones', ha llegado su final. GOT ha sido nominada 132 veces en los Emmy, el mayor galardón para una serie de televisión y tiene muchos datos curiosos que seguro no sabías.

1. 'Game of Thrones' es una combinación entre la imaginación de George R.R. Martin y de hechos históricos, sobretodo de Inglaterra. En 1455 hubo una guerra civil que enfrentó a la casa de los York con la casa de los Lancaster: La guerra de las dos rosas. Los Stark están inspirados en los York y los Lannister en los Lancaster.

2. El fuego valyrio que aparece en la Batalla de Aguasnegras está inspirado en el fuego griego, cuando los bizantinos lucharon contra los árabes.

3. La introducción de cada capítulo es diferente, pues solo aparecen los reinos que van a salir en el episodio.

4. En promedio, ocho botellas de ketchup se utilizan como sangre en un capítulo.

5. El corazón que Khalessi se come en una escena es en realidad una gomita de 3kg, sabor fresa.

6. Los Targaryen están inspirados en los Estuardo de Inglaterra, que buscaban continuamente aliados para quedarse con el trono de Inglaterra, que creían que les pertenecía.

7. Los huargos (Nimerya, Ghost, Verano, Peludo, Dama y Viento Gris) son en realidad Inuts norteños, perros semejantes a los lobos. Además, Sophie Turner, quien interpreta Sansa Stark, adoptó a Dama en la vida real.

8. La Boda Roja está basada en la 'Cena Negra', en donde el Rey de Escocia ofreció un festín para llegar a la paz con el clan Black Douglas, y le sirvió una cabeza de jabalí negra que es símbolo de muerte.

9. En cada episodio se usan más de 700 atuendos.

10. Después de que se transmitiera el primer episodio de la serie, Jack Gleeson, el actor que interpreta a Joffrey, recibió una carta de George R.R. Martin que decía: "¡Felicitaciones, todos te odian!".