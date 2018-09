La bella actriz Gal Gadot tendrá un cameo en el más reciente episodio de ' Los Simpson' que se estrenará en el 30 de septiembre por la cadena de televisión FOX.



Si alguien es realmente famoso debería aparecer en los "Los Simpson" y esa es una ley que se cumple ahora con la actriz de 33 años Gal Gadot.



El anunció lo hizo la cadena FOX y la propia actriz de desde su cuenta personal de Instagram. "Esta familia fue gran parte de mi infancia. Ahora es genial que yo sea parte de ella en la temporada 30 de Los Simpson. El episodio será ¡transmitido esta noche!", indicó Gal Gadot en su red social.



La actriz de origen Israelita aparecerá en el episodio "Bart no está muerto". Bart se meterá en un problema en el cual resultará herido por pagar una apuesta. Homero tratará de ayudarlo.



La trama de la historia llamará la atención de distintas productoras de películas que se ponen en contacto con Homero y Ned Flanders para poder realizar la historia basada en hechos de la vida real.



Gal Gadot llegará al casting para ocupar el papel de Lisa en la ambiciosa película. Ned Flanders, al conocer la trayectoria de la actriz, le da de inmediato el papel pero Homero lo interrumpe cuestionando la trayectoria de Gal.



"Sé que estuviste bien en "Rápidos y Furiosos", pero ¿En que más has estado?”, pregunta. Gal responde: "¿Viste Wonder Woman?". La respuesta de la actriz hace que Homero responda: "Cada vez que veo el logo de DC me quedo dormido de inmediato".



Todos se quedan mirando tras la palabras de Homero y Ned Flanders rompe el hielo dándole el papel de Lisa a Gal Gadot.