Gaby Spanic, 'La Usurpadora', regresa a Televisa por todo lo alto

Se cumplió el sueño de sus fans. Tras casi siete años de estar alejada de Televisa, Gaby Spanic está de regreso en la empresa que hace dos décadas la vio nacer como estrella internacional gracias a su protagónico en la exitosa telenovela 'La usurpadora'.

La venezolana grabó hace más de tres años 'Siempre tuya Acapulco' en TV Azteca y fue captada recientemente por las cámaras de Televisa Espectáculos visitando las instalaciones de la televisora mexicana.



“Contenta y feliz de ver a tantos compañeros que tenía años que no los veía. Contenta, agradecida… Obviamente no estoy vetada, estoy aquí. No lo puedo creer, pero gracias a Dios a la empresa", expresó emocionada Spanic en su regreso triunfal a Televisa.

Gaby Spanic fue vista saliendo de las oficinas del productor Nicandro Díaz, por lo que se presupone que podría formar parte de 'Cuatro caminos', título tentativo de su nueva telenovela, según el programa mexicano ¡Cuéntamelo ya!



“Vengo ver a los amigos, visitarlos, a ver cómo están las cosas, escuchar propuestas y bueno que estoy con la mejor disposición de trabajar, que Gabriela es una niña querida por el público, que los amo y bueno que ya a la gente le urge verla en la pantalla y a mí me encanta hacer telenovelas, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago”, afirmó Gaby, quien este año cumple 27 años de carrera artística.