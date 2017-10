Gaby Spanic cuenta cómo fue la reconciliación con su gemela: "La sangre llama" 

Luego de diez años de distanciamiento, Gaby y Dany Spanic, ambas de 43 años, se reconciliaron y, según contaron a TV Notas, hoy están más unidas que nunca.



Gaby Spanic, conocida mundialmente por el papel de 'La Usurpadora', detalló a la revista el amiste: "Fue apenas hace unas semanas, nos citamos en un restaurante. Mi hermana iba con su hija Catalina, y yo con Gabo (hijo). Cuando la vi por primera vez tan cerca de mí, me quedé en shock, no sabíamos qué decir, y no nos dijimos mucho; no hizo falta hablar, con un abrazo fue suficiente y sentimos toda la emoción; nos abrazamos los cuatro”.

El primer contacto fue por WhatsApp. Ninguna de las dos esperaba que esto ocurra, pero ahora lo celebran: “La sangre llama y ahora estamos unidas de corazón”.

“Nos alejamos por puras mentiras de las que fuimos víctimas”, confirmó la actriz.