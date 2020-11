La popular integrante del Wasap de JB, Gabriela Serpa, afirmó que no se deja llevar por los hombres que hablan bonito y que a ella la tienen que convencer ‘con hechos y no palabras’, cuando fue consultada si tenía pretendientes.

Serpa brindó una entrevista al diario Ojo en la que afirmó que le gusta ‘cuidar su privacidad’. “Soy una persona solitaria, que le gusta su espacio y creo que eso hace que no salga con nadie”, manifestó.

La actriz cómica reconoció que tiene pretendientes, aunque no se deja llevar ‘por los que hablan bonito’. “A mí me tienen que convencer con hechos: Las palabras se las lleva el tiempo”, afirmó.

También afirmó que es bastante selectiva cuando le preguntaron por los hombres ‘que pintan pajaritos’.

NADA CON LOS HOMBRES CELOSOS

Gabriela Serpa también reveló que no le ha tocado salir con un hombre celoso y que al primer síntoma le diría ‘chau, ahí no más’.

“Nadie me puede decir cómo me tengo que vestir. Yo me visto como me da la gana. Así me ponga un hilo y salga a la calle, nadie tiene derecho a faltarme el respeto”, finalizó.

