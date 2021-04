Gabriela Serpa dijo sentirse contenta por su regreso a las grabaciones del programa “JB en ATV” luego de haber superado el coronavirus, enfermedad que contrajo hace unas semanas y que la llevó a estar en aislamiento social obligatorio.

“A todos nos toca esta enfermedad. Los primeros días la pasé mal, me dio fuerte dolor de cuerpo, pero gracias a Dios mis pulmones no se han visto comprometidos. Ya me dieron de alta, ya salió mi prueba negativa, así que ya me reincorporé (ayer) a las grabaciones (de ‘JB en ATV’). Estoy feliz porque el elenco es como mi segunda familia, regresar a grabar me llena de mucha felicidad, es indescriptible lo que siento, es el mejor trabajo del mundo”, dijo al diario Trome.

Por otro lado, Serpa contó que en pocos días debutará en la conducción con el programa ‘Te veo en ruta’, que se emitirá por ‘Viva TV’ y Canal 11. “Sí. Estoy muy feliz por este proyecto nuevo donde voy a incursionar como conductora. Estoy nerviosa, pero a la vez muy emocionada porque es algo nuevo en mi carrera”, comentó.

Asimismo, señaló sentirse agradecida por todo el apoyo que le ha brindado Jorge Benavides en este nuevo reto profesional. “Muy feliz por el apoyo que me está dando en ‘JB en ATV’, Jorge Benavides me ha dado el respaldo total para esta nueva incursión que estoy haciendo en la conducción, así que estoy más que feliz. Me podrán ver por ‘JB en ATV’ y por ‘Te veo en ruta’”, añadió.

Finalmente, Gabriela se refirió al respaldo que le brinda el público a “JB en ATV”. “Gracias a Dios el público nos está apoyando al 1000 %, todo se lo debemos al público, el rating es asombroso y estamos muy alegres por la acogida del público”, puntualizó.

