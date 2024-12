Gabriela Herrera: “La etapa de Timoteo me hizo forjarme una personalidad (dulce y dura)”

Era un casting para mayores de 21 años. Pero ella tenía 16. Ocultó su edad. En el primer filtro le pidieron el DNI. “Me olvidé”. “Lo perdí”. “Me lo robaron”. “Se me cayó”. “Extravié el ticket del nuevo DNI”. Fueron, una a una, las excusas para continuar. En esa batalla por ser elegida, compitió con “chicos gigantes” y “mujeres voluptuosas”. ¿Cómo te defendiste? “Con actitud”, me dice y ríe. Solo iban a seleccionar a tres. Trece filtros después, fue elegida. Pero ya no le quedaban pretextos para ocultar su edad. Tuvo que confesarlo y le dijeron que no. Cuando dejaba las instalaciones para irse a su casa, se cruzó con Gisela Valcárcel. La felicitó, pero volvió a contar la verdad. “Que firme tu mamá”, le dio la venia la reina de la televisión. Así ingresó al afamado programa de TV El Gran Show y así inició su camino en los polémicos realitys.

Gabriela Herrera pasó por Combate, Esto es Guerra, entre otros sintonizados productos de la señal abierta. Hoy, a sus 23 años y con 18 años de experiencia en el baile, busca ingresar a la ruta del canto, desde la música urbana.

Y todo empezó siendo niña. Tenía el número 554 en la fila del casting para ser parte del staff de baile de Timoteo, el popular personaje infantil de la televisión peruana. Detrás de ella, la cola continuaba. Pasó ocho filtros y solo una niña sería elegida. Así selló su ingreso definitivo al mundo del entretenimiento.

¿Eres ante todo bailarina?

Bueno, empecé con el baile. Pero hoy por hoy también soy cantante e influencer. Cuando tenía 5 años ya bailaba.

¿Cómo así tan chica?

De chiquita miraba televisión y en Habacilar pusieron que había un casting para niños. Era para mayores de 6, 7 años y yo tenía 5 años recién cumplidos. Mi mamá me llevó. Había muchos niños, la cola le daba la vuelta al canal de televisión y eso que llegamos a las cinco de la mañana. Había niños que acamparon en el lugar. Pero finalmente pasé y gané.



¿En tu entorno se entendía que quieras bailar a tan temprana edad?

Lo veían raro, me decían “eso no te dará de comer”. En el colegio me pasaba mucho, porque después de los 5 años, no paré de trabajar en televisión. Los profesores en el colegio me decían “no llegarás a nada bailando”. Y a veces los niños te hacían bullying.

¿Qué te decían?

“Te vas a morir de hambre de grande”.

¿Les respondías?

He sido bien respondona y creo que eso me forjó para los realitys. Los únicos que me apoyaban en el colegio eran el director y subdirector, pero no podía bajar de 16 mis notas. Y fueron una niñez y adolescencia espectaculares. Tuve el privilegio de conocer todo el Perú. En ese momento ya era bailarina principal de Timoteo.



¿Por qué dirías que te aceptaron en Habacilar y luego en Timoteo?

Por mis ganas.

Pero todos los niños tendrían ganas.

Sí, pero tenía baile, carisma.

¿Capaz era tu atrevimiento?

Creo que era muy ‘parlanchina’. así llegué hasta el circo de Timoteo. Con él estuve desde los 6 años hasta los 12. Fue espectacular.

Pero pasaste del lado ‘bueno’ de la televisión al lado ‘malo’, a los realitys. ¿Por qué?

(Risas). La etapa de Timoteo me hizo forjarme una personalidad para más adelante.



¿Una personalidad dulce o dura?

Ambas. Saber cómo manejar las situaciones. Una niña de 7 años viajando por todos los departamentos sin sus papás: tratar de tener un orden, una disciplina, estaba bajo contrato, era un trabajo. Eran muchas cosas que te hacen forjarte. Yo viajaba y en el avión estaba haciendo mis tareas del colegio. Eso me ayudó a hacerme responsable en mis cosas. Y entonces, pasé del lado tierno de Timoteo al lado los realitys. Primero entré a El Gran Show de Gisela. Esa etapa también fue espectacular, reconozco que me hizo crecer mucho y en el tema del baile también, fue muy lindo, muy aparte del tema que haya tenido después. Siempre soñé bailar en ese programa. En un mes y medio pasé de bailarina del staff a bailarina principal; bailé con un artista y empezaron las riñas propias del reality. Y ya luego pasé a Combate, previo casting.

¿En ese momento no pensaste: ‘Este es el momento de hacer escándalos y hacerme famosa’?

Nunca lo vi por ese lado. Decidí irme cuidando. La gente me conoce por mi talento, por lo que estudié, por lo que me formé, que es baile.

¿Pero el otro camino no es más rápido?

Yo lo sé, y eso me lo dijeron: “Gabriela, contigo me hace falta un escándalo”. Les dije no quiero hacerme conocida un momento y después irme; me haré conocida por el camino difícil, pero por mi talento y me vas a necesitar por lo que hago. Pasaron dos semanas y me llamaron porque me querían en el programa de baile, para que entre como artista.

¿Hasta ahora mantienes esa consigna?

Sí. Yo sé que está el tema de hacerte conocida, rápido. Pero eso así como explota, también se va. Si vas con algo lento, pero sembrando algo fuerte y vas creciendo así, demorará, pero será sólido cuando quieras hacer algo.

¿Y hoy te sientes cómoda en el canto?

Bailarina seré toda mi vida. Y ahora decidí ser cantante porque desde muy chiquita quise serlo, antes que el baile. Hoy por hoy puedo sacar mi carrera musical como yo quiero y unir mis pasiones: el baile y el canto. Ahora, no es la misma Gabriela la que está en el escenario, o la que sale en un reality o la que está en su casa. Por ejemplo, detesto pelear.



Pero tienes un carácter fuerte, la voz determinante.

Sí, pero sé controlarlo. Y la Gabriela de televisión sí es más respondona. No me llevo los problemas del trabajo a la casa.

¿Quieres ser la gran cantante, la gran bailarina o quizás ahorrar dinero, tener tu empresa y en unos años retirarte de este mundo?

Mi sueño desde muy chiquita siempre ha sido cantar y bailar. Y sé que lo voy a cumplir. No sé si será de acá a un año, a dos o a cinco. Pero lo voy a cumplir. Lo vengo decretando desde muy pequeña. Las metas que me he propuesto cada año, las he cumplido.

¿Qué tal ha sido este 2024?

Muy complicado. Ha sido darme cuenta de las personas que realmente valen y las que no. Darme cuenta de no ser confiada con muchas cosas. Siento que este año la vida se encargó de sacarme personas que no me sumaban. Prefiero tener a una persona o dos, que a diez que sean hipócritas.

Bueno, en las redes tienes varios amigos…

Tengo casi medio millón de amigos (risas). Y si todo está a favor, en enero lanzaré mi carrera musical, vamos con todo.



Autoficha:

-“Soy Gabriela Herrera Córdova. Tengo dos nombres, pero no me gusta decir el otro (risas). Tengo 23 años, nací en Lima. Estudio Publicidad, tuve una para por el tema de los realitys, no me alcanzaba el tiempo, pero he vuelto a los estudios”.

-“Estudié baile, actuación, canto. Me gustaría estudiar Administración de empresas. Quiero armar una empresa, me gusta mucho la ropa y quisiera que la empresa sea de eso. Y hoy mi chamba también son las redes sociales, trabajo con marcas”.

“También estoy en el canto, los shows, televisión. Tuve un emprendimiento de ropa, que lo sigo pero a través de mi mamá. Para enero lanzaré una canción, será una cumbia urbana. No llegué a trabajar con Sergio George (productor estadounidense)”.

