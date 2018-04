Gabriel Calvo: "Ha sido un gran reto de Latina e Iguana poder reunirnos nuevamente"

¿Tuviste reparo en aceptar formar parte de la telenovela Torbellino, 20 años después?



No tuve ningún reparo. Una de las cosas por las que me animé a volver a hacer televisión es que Lucho Llosa (productor) me proponga hacer un proyecto de tanta envergadura como lo es ' Torbellino '. Estoy emocionado y feliz de volver a hacer de ‘Roberto Páez’, que tiene un bar y que engordó mucho en la historia. Yo bajé diez kilos en este tiempo. Mi personaje cuida a su hija por sobre todas las cosas.

¿Es posible que el grupo vuelva a juntarse y realizar una gira, como hizo años atrás?



Ha sido un gran reto de Latina e Iguana poder reunirnos nuevamente. No ha sido una tarea sencilla para ellos, pero acá estamos todos haciendo un trabajo con mucha pasión para una audiencia que ya se está enganchando. Nos queremos mucho y somos muy unidos. Estoy seguro de que vamos a hacer una gira nacional de presentaciones del grupo Torbellino, tal como la que hicimos 20 años atrás.

¿Ha resurgido la química con Daniela Sarfati en esta segunda parte de la telenovela?



Sí, ¡claro! A Daniela la conozco 30 años y mi esposa la quiere mucho. Tiene una familia maravillosa y nos llevamos súper bien. No sabemos hasta cuándo vamos a seguir grabando y, por lo que sé, esto se trata de una teleserie y no una telenovela de varios capítulos. ¿Si haré más stand up comedy? No, por ahora. Solo me dedico a Torbellino y a administrar mis dos restaurantes. Estamos por abrir un local nuevo en Lima.