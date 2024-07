Lo que le está pasando a Pamela López tras conocerse que su esposo Christian Cueva mantuvo una relación con Pamela Franco pese a su relación, sería el karma haciendo su trabajo. Ayer, el futbolista Joel Pinto sorprendió al admitir que mantuvo un romance con la esposa del seleccionado nacional pese a que no estaba oficialmente divorciado.

En conversación con ‘América Hoy’ reveló que su romance duró entre 5 a 6 meses y que por ello inició el proceso legal para divorciarse oficialmente.

“Estaba separado de mi esposa de cuerpo, empezó el proceso de divorcio pero nunca supimos nada del otro (...) en el 2010 hemos tenido una relación de 5 o 6 meses (con Pamela López)”, aseguró.

Comenta que se sintió indignado cuando escuchó que su exesposa recordó este episodio de su vida con la expareja del popular ‘Aladino’. Considera inapropiado que recuerde algo que pasó en el 2010: “Obviamente que por la prensa yo sé que tiene su relación con Christian (Cueva) pero yo tengo mi familia. Han pasado 14 años, yo no lo puedo creer. La persona que comentó eso, se sentirá feliz haciendo eso, dañando mi imagen. La verdad no sé”.

“La persona que ha comentado eso se sentirá feliz haciendo eso, dañando mi imagen no sé” (...).

Y agregó: “Yo cuando me separo de alguien yo no cruzo palabras con esa persona... no tengo por qué hacerlo, a mi señora la conozco 14 años después y mira en qué la meten”.

El descargo por parte del jugador de fútbol se da luego de que su exesposa dejara entrever que la expareja de Christian Cueva se metió en su matrimonio.

