Futbolista argentino pide disculpas tras haber asegurado que Maluma le pidió tener sexo y fotos íntimas

Leonel Parraguez, futbolista argentino que aseguró que Maluma le pidió tener sexo y fotos íntimas, ofreció disculpas al intérprete de 'Felices los 4'. A través de sus redes sociales, el joven no escatimó en hacer mea culpa.

Por intermedio de un video compartido en Instagram, Parraguez reconoció que se equivocó en usar el nombre del 'Dirty Boy'.

"Este video lo hacía para pedirle disculpas a Maluma y a todos ustedes por lo sucedido. Cometí un error y el nombre del artista pudo haber sido cualquiera. No soy homosexual, no lo conozco a Maluma. Gente, quisiera no se hable más del tema de Maluma. Por favor, por respeto. Por respeto a él, a mí. Porque creo que ya todo se fue de las manos", señala arrepentido.

Tras ser preguntado sobre lo ocurrido con Parraguez, Maluma optó por reírse y hacer caso omiso a los rumores sobre su sexualidad, la cual anteriormente ya ha sido cuestionada.