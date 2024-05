Luego de denunciar que Ricky Trevitazo se apropió del nombre de la orquesta Skándalo cuando estaba en el extranjero, Roly Ortiz, fundador del grupo, apareció en el programa ‘América Hoy’ para exigir que respeten sus derechos de autor.

Entre lágrimas, Ortiz contó que necesita dinero para costear el tratamiento de la grave enfermedad que lo aqueja y es que los médicos le han dado cinco años de vida.

“Lo que me ha dado es una trombosis, todo mi cuerpo está lleno de trombosis, inclusive tengo un trombo en la clavícula y en el hospital me acaban de dar cinco años de vida”, contó con un semblante visiblemente afectado.

Según contó el empresario, Ricky Trevitazo patentó el nombre del grupo en Indecopi en el 2008 aprovechando que su registro había vencido cuando él se encontraba en el extranjero.

“Yo he salido a decir esto porque yo quiero que ellos me reconozcan, todos los días gastos en inyecciones contra los coágulos, contra los trombos. Estoy mal y la gente no lo sabe”, contó.

Ante ello, agregó que su enfermedad continúa agravándose y ya ha perdido el brazo por un coágulo de sangre.

“Lo único que estoy reclamando mis derechos, nada más y porque ellos no tienen el derecho de apropiarse de lo que es mío. A mí me costó años de sufrimiento y en esto cinco años que me queda de vida, quiero dejarle lo mejor a mis hijos, yo ahora no tengo dinero porque con las operaciones me he quedado sin plata”, añadió Roly Ortiz tras romper en llanto.









